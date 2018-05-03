Fenerbahçe statta antrenman yaptı

Mustafa AKIN - Ali DANAŞ / İstanbul,() -

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının Beşiktaş'ın çıkmaması üzerine iptal edilmesinin ardından Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda idman yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında 19 Nisan'da Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı konuk ettiği maçta saha olayları sebebi ile 57'nci dakikada hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen mücadeleye TFF tarafından yarıda kaldığı andaki şartlar ile seyircisiz oynanmasına karar verilmişti. Beşiktaş'ın maça çıkmaması üzerine hakem Mete Kalkavan mücadele için iptal kararı verdi. Daha sonra statta maç için ısınma hareketleri yapan Fenerbahçe, ligin 32'nci haftasında pazar günü konuk edecekleri Bursaspor maçının hazırlıklarına başladı. Isınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışması yapa sarı-lacivertli ekip daha sonra hazırlıklarını çift kale yaptığı maç yaptı. Sarı lacivertli ekip hazırlıklarını şut atışı ile noktaladı.

Öte yandan Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Nabil Dirar antrenmanda yer almazken, Aatif ilk maçta oyundan çıkarıldığı için kadroya alınamaması sebebiyle çalışmaya katılmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İdmandan görüntüler

- Genel detaylar

(FOTOĞRAFLI)