Fenerbahçe, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15'inci haftasında pazar günü saat 16.30'da deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'de koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.Sarı-lacivertliler, yarın sabah yapacağı antrenmanın ardından akşam saatlerinde uçakla Sivas'a hareket edecek.