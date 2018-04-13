Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan : Roman kardeşlerimize olan sevgimizi sadece sözde bırakmadık
Romanlar Külleye'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin...
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...

Fenerbahçe, Sivas deplasmanında

Aykut Kocaman istikrarlı kadroyu bozmayacak Cezası biten Aatıf ilk 11'e dönüyor MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,() -  Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak. Sarı-Lacivertli takımda hedef galibiyet....

Fenerbahçe, Sivas deplasmanında

Aykut Kocaman istikrarlı kadroyu bozmayacak
Cezası biten Aatıf ilk 11'e dönüyor
MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,() - 
Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak. Sarı-Lacivertli takımda hedef galibiyet. Son 6 haftada şampiyonluk yolundaki rakiplerinin puan kaybetmesini de bekleyen Fenerbahçe açısından, kendi maçları kadar Galatasaray - Medipol Başakşehirspor mücadelesi de fazlasıyla önem taşıyor. 2 hafta önce 8'de 8 parolasıyla yola çıkan ve şimdi 6'da 6 yapmak isteyen Fenerbahçe ilerleyen haftalarda Galatasaray-Beşiktaş derbisini de düşünerek bu maçlarda lehte şampiyonluk hesabı yapıyor.
FENERBAHÇE ÜSTÜN...
İki takım ligde 23 kez karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, 15 maçta galip gelirken 4 mücadelede mağlup oldu, 4 karşılaşma ise Sivasspor'un üstünlüğü ile sona erdi.
Sivasspor, evinde ağırladığı Fenerbahçe karşısında 3 maçta galip gelirken, 5 maç beraberlikle 8 mücadele ise yenilgi ile sonuçlandı. Ev sahibi Demir Grup Sivasspor, 41 puanla 7'nci sırada bulunurken, Fenerbahçe 54 puanla 4'üncü sırada yer alıyor. Süper Lig'de şampiyonluk için kayıpsız yoluna devam etmek isteyen sarı-lacivertliler geride kalan 4 maçta olduğu gibi Sivasspor maçında da kalesinde gol görmeyip rakip ağları havalandırmak istiyor. 
SAKAT VE CEZALI YOK
Fenerbahçe'de Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Sarı-lacivertli ekipte Vincent Janssen'in sakatlığı sona erdi. Geçtiğimiz hafta takımla idmana başlayan Hollandalı futbolcu, teknik direktör Aykut Kocaman tarafından görev verilmesi durumunda sahadaki yerini alacak.
MUHTEMEL 11
Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maçta hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ile Serkan Olguncan üstlenecek
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın kafasındaki 11 ve oyun kurgusunu değiştirmeyeceği ve cezası tamamlanan Aatıf'ı kadroya alarak Alper Potuk'u yedek soyunduracağı tahmin ediliyor. Sarı-Lacivertlilerin Sivasspor karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor: Volkan- Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Giuliano, Aatif, Soldado.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314