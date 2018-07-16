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Fenerbahçe, sermaye artırımından gelen fonun kullanılacağı yerleri açıkladı

İSTANBUL () - Fenerbahçe Spor Kulübü sermaye artırımından elde edilecek fonun, işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması ve kulübün öz sermayesinin güçlendirilmesi için kullanılacak olup, kredi anapara ve faktoring ödemeleri, yapılandırılmış...

Fenerbahçe, sermaye artırımından gelen fonun kullanılacağı yerleri açıkladı

İSTANBUL () - Fenerbahçe Spor Kulübü sermaye artırımından elde edilecek fonun, işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması ve kulübün öz sermayesinin güçlendirilmesi için kullanılacak olup, kredi anapara ve faktoring ödemeleri, yapılandırılmış ve cari dönem vergi ödemeleri, futbolcu ve teknik kadro ücret ödemelerinde kullanılmasının planlandığını açıkladı.
Sarı lacivertli kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şöyle denildi: "Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 29.06.2018 tarih ve 526 sayılı kararı ile, Şirketimizin 125.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 28.280.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları kullandırılarak, 70.700.000,00 TL nakit (bedelli) olarak (%250 oranında) artırılarak 98.980.000,00 TL'ye çıkarılmasına ve 1 TL nominal değerli pay için Rüçhan hakkının 5 TL olarak kullanılacak olan ihraç edilecek payların satışından elde edilmesi beklenen 353.500.000 TL tutarındaki fon, işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması ve öz sermayemizin güçlendirilmesi için kullanacak olup, kredi anapara ve faktoring ödemeleri, yapılandırılmış ve cari dönem vergi ödemeleri, futbolcu ve teknik kadro ücret ödemelerinde kullanılması planlanmaktadır."

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