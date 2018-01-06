Fenerbahçe, Serik Belediyespor ile hazırlık maçı yapacak

Namık Kemal KILINÇ / SERİK(Antalya),() - FENERBAHÇE, yarın Bölgesel Amatör Ligi (BAL) takımlarından Serik Belediyespor ile hazırlık maçı yapacak.

Süper Lig'e verilen arayı Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Fenerbahçe, yarın BAL 7'nci Grup'ta namağlup lider olan Serik Belediyespor ile hazırlık maçı oynayacak. Saat 18.00'de bir otelin spor tesislerinde oynanacak maç taraftara açık olacak.

Serik Belediye Başkanı Ak Partili Ramazan Çalık, "Geçen Kasım ayında oynanan Antalyaspor- Fenerbahçe maçı öncesi Aziz Yıldırım başkanımızla Antalya'da bir araya geldik. O zaman kendisinden söz almıştık. Büyük Fenerbahçe ile bir hazırlık maçı oynayacağız" dedi.

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