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Fenerbahçe sayılmayan şampiyonluklar için harekete geçti

İSTANBUL,() Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Asbaşkanlardan Şekip Mosturoğlu ve Önder Fırat, İzmir'de üyelerle bir araya geldi. Başkan Yıldırım'ın yanı sıra Asbaşkan Şekip Mosturoğlu da önemli açıklamalarda bulundu. "12...

Fenerbahçe sayılmayan şampiyonluklar için harekete geçti

İSTANBUL,()

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Asbaşkanlardan Şekip Mosturoğlu ve Önder Fırat, İzmir'de üyelerle bir araya geldi. Başkan Yıldırım'ın yanı sıra Asbaşkan Şekip Mosturoğlu da önemli açıklamalarda bulundu.
"12 MAYIS 2012'DE GALATASARAY MAÇINDA YAŞANANLAR PLANLIYDI"
12 Mayıs 2012'de oynanan Galatasaray derbisinin ardından çıkan olaylarla ilgili konuşan Mosturoğlu, "12 Mayıs'taki maçtan evvel İstanbul polisi gaz stoku yapıyor. Gece görüş özelliği olan bir helikopter tahsis ediyor. Normal kadronun 3 katıyla oraya geliyor ve ilk defa alçak bir frekansın dışında bir kanal tahsis ediyor. Bunu neden yapıyor? 12 Mayıs'ta oynanacak maç için yapıyor. Bu maçın sonucu ne olmalı ki, bunlar yapılmalı? Fenerbahçe şampiyon olmamalı. Bu plan herhalde boşuna yapılmadı. Olay olması baştan planlanmış. Bununla ilgili soruşturma var. Orada görev yapanların çoğu görevden çektirildi. Çoğu kaçak" diye konuştu.
"SAYILMAYAN ŞAMPİYONLUKLAR İLE BAŞVURU YAPACAĞIZ"
Gönüllülerden oluşan bir komite kurulduğunu ifade eden Mosturoğlu, "Arşiv tarih taraması kısmı tamamlanmak üzere. Ondan sonra başvuru yapıp, yapılmayacağına karar vereceğiz. Elimizdeki tarihi verilerde bu durumu kamuoyuna anlatacağız. Bu şampiyonlukların kamuoyu tarafından da benimsenmesi lazım. Çünkü futbol tarihimizde, Lefter, Şeref Has gibi isimleri önemli kahramanlarımız olarak kabul ediyoruz ama bunların lig tarihinde şampiyonlukları yok. Federasyon 1973'de kuruluyor ama ligler 1958-59 da başlıyor. Kamuoyu bilgilendirmesinin ardından federasyona başvuru yapacağız. Bizim durumuzda olan diğer kulüpler de var. Göztepe ve Altay gibi. Hep birlikte başvuru yapılması gerekiyor" dedi.

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