Fenerbahçe - Samsun Canik Belediye: 76-51

İSTANBUL,()

SALON: Metro Enerji

HAKEMLER: Turgut Işık, Furkan Ozan Çöven, Ayhan Baykara

FENERBAHÇE: Verameyenka 12, Birsel Vardarlı Demirmen 4, Tuğçe Canıtez 11, Vaughn 12, Sottana 13, Ayşe Cora 5, Esra Ural Topuz 3, Plum 12, Pelin Bilgiç, Tilbe Şenyürek 4.

SAMSUN CANİK BELEDİYE: Duygu Fırat 8, Gizem Yavuz 4, Yasemin Begüm Dalgalar 10, Smith 10, Manuel 11, Ceren Gökdemir 4, Saadet Aysu Keskin 2, Nilay Aydoğan 2.

1'İNCİ PERİYOT: 17-17

DEVRE 44 - 27

3'ÜNCÜ PERİYOT: 59 - 36

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe, sahasında Samsun Canik Belediye'yi 76-51 mağlup etti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ligdeki 16'ncı galibiyetini alırken, Samsun Canik Belediye ise parkeden 16'ncı kez mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 13 sayıyla Fenerbahçe'den Sottana oldu.