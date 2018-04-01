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Fenerbahçe - Samsun Canik Belediye: 76-51

İSTANBUL,() SALON: Metro Enerji HAKEMLER: Turgut Işık, Furkan Ozan Çöven, Ayhan Baykara FENERBAHÇE: Verameyenka 12, Birsel Vardarlı Demirmen 4, Tuğçe Canıtez 11, Vaughn 12, Sottana 13, Ayşe Cora 5, Esra Ural Topuz 3, Plum 12, Pelin Bilgiç,...

Fenerbahçe - Samsun Canik Belediye: 76-51

İSTANBUL,()

SALON: Metro Enerji
HAKEMLER: Turgut Işık, Furkan Ozan Çöven, Ayhan Baykara
FENERBAHÇE: Verameyenka 12, Birsel Vardarlı Demirmen 4, Tuğçe Canıtez 11, Vaughn 12, Sottana 13, Ayşe Cora 5, Esra Ural Topuz 3, Plum 12, Pelin Bilgiç, Tilbe Şenyürek 4.
SAMSUN CANİK BELEDİYE: Duygu Fırat 8, Gizem Yavuz 4, Yasemin Begüm Dalgalar 10, Smith 10, Manuel 11, Ceren Gökdemir 4, Saadet Aysu Keskin 2, Nilay Aydoğan 2.
1'İNCİ PERİYOT: 17-17
DEVRE 44 - 27
3'ÜNCÜ PERİYOT: 59 - 36 

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe, sahasında Samsun Canik Belediye'yi 76-51 mağlup etti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ligdeki 16'ncı galibiyetini alırken, Samsun Canik Belediye ise parkeden 16'ncı kez mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 13 sayıyla Fenerbahçe'den Sottana oldu.

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