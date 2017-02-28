Fenerbahçe -Saint Raphael:3- 0

Fenerbahçe, grubu namağlup lider tamamlayarak play-off turuna
yükseldi
İSTANBU-
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Jacobus Nederhued (Hollanda), Serhiy Hulka (Ukrayna)
Fenerbahçe: Ezgi Dilik, Şeyma Ercan, Bahar Guidetti, PolenUslupehlivan, Meliha İsmailoğlu, Ergül Avcı (Melis Yılmaz, Merve Dalbeler, TomKom, Balkestein)
Saint Raphael: Novotin, Gomiero, Abrhamova, Kajalina, Vindevoghel,Menghi (Giardino, Sinidova, Andriamaherizova, Reichert)
Setler: 27-25, 25-22, 25-21
Süre: 90 dakika (32, 30, 28)
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. veson hafta maçında Fenerbahçe, Fransa temsilcisi Saint Raphael'i 3-0 yendi.Fenerbahçe, grubu namağlup lider tamamlayarak play-off turunayükseldi.