Fenerbahçe, Rize'ye geldi
Mehmet Can PEÇE/RİZE, () - Spor Toto Süper Lig’de Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Rize'ye geldi. Fenerbahçe kafilesini taşıyan özel uçak saat 18.10’da, Trabzon Havalimanı'na iniş yaptı. Ligin ilk yarısının son...
Mehmet Can PEÇE/RİZE, () -
Spor Toto Süper Lig’de Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Rize'ye geldi.
Fenerbahçe kafilesini taşıyan özel uçak saat 18.10’da, Trabzon Havalimanı'na iniş yaptı. Ligin ilk yarısının son maçında Çaykur Rizespor ile oynayacağı müsabaka için Trabzon’a gelen Fenerbahçe kafilesi için güvenlik önlemleri alındı. Polis koridoru altında dış hatlar terminali gelen yolcu salonundan çıkış yapan sarı lacivertli kafile daha sonra kendilerini bekleyen otobüsler ile polis eskortu eşliğinde Rize’de konaklayacakları otele hareket etti. Fenerbahçe kafilesi karayolu ile geldiği Rize'de bir otelde kampa girdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Kafilenin gelişi
Detaylar
Haber-Kamera: Mehmet Can PEÇE RİZE-
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