Fenerbahçe - Real Madrid maçının ardından

Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic: "Taraftarlarımızın desteğiyle de bu başarıya imza attık"

"Udoh çok iyi bir oyun çıkardı"

Real Madrid Başantrenörü Laso: "Fenerbahçe'ye karşı kazanmak için çok iyi oynamak gerektiğini biliyorduk"

THY Euroleague'de Fenerbahçe, Real Madrid'i 84-75'lik skorla yenerek finale yükseldi. Karşılaşma sonrusa düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, "Zor bir maçtı ama bir planımız vardı. Bu 40 dakikalık oyunda çok mutluyum. Yöntemimizi değiştirdik. Llull harika bir maç çıkardı. Aynı şekilde oynamaya devam etmemiz gerekiyor. Maçın tamamında iyi basketbol oynadık. Taraftarlarımızın desteğiyle de bu başarıya imza attık" dedi.

Ekpe Udoh'un maçtaki performansı hakkında övgü ile bahseden Obradovic, "Udoh çok iyi bir oyun çıkardı. Topu daima dolaştırmaya çalıştı. Bizim kreatif oyuncularımızı önlemeye çalıştılar. Udoh bu durumlarda çok iyi asistler yaptı" diye konuştu.

Obradovic, finalde karşılaşacakları Olympiakos ile ilgili ise yorum yapmadı.

REAL MADRİD BAŞANTRENÖRÜ LASO: "FENERBAHÇE'YE KARŞI KAZANMAK İÇİN ÇOK İYİ OYNAMAK GEREKTİĞİNİ BİLİYORDUK"

Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso ise düzenlenen basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: "Fazla söylenecek bir şey yok. Bu seviyede çok iyi basketbol oynamak lazım. Biz bunu yapamadık. Fenerbahçe'nin arkasında kaldık. Oyuncularımla sezon içindeki mücadelelerinden dolayı gurur duyuyorum. Elimizden geleni yaptık ama olmadı. Fenerbahçe hak etti. Çok iyi bir oyun çıkaramadık. Fenerbahçe'ye karşı kazanmak için çok iyi oynamak gerektiğini biliyorduk. Bunu yapamadık."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Obradovic'in açıklamaları

-Pablo Laso'nun açıklamaları

Haber: Sercan SAPANATAN - Kamera: Hakan TARHAN / İSTANBUL,()

