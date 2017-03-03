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Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi

 Fenerbahçe Kulübü, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce PFDK'ya yapılan sevk raporları şöyle; 1- KAYSERİSPOR Kulübü'nün...

Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi

 Fenerbahçe Kulübü, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce PFDK'ya yapılan sevk raporları şöyle;

1- KAYSERİSPOR Kulübü'nün 02.03.2017 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine ve "usulsüz seyirci alma" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

KAYSERİSPOR Kulübü teknik sorumlusu HAKAN ERTÜRK'ün aynı müsabakadaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 03.03.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 02.03.2017 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- TUZLASPOR Kulübü teknik sorumlusu ÜMİT DAVALA'nın 01.03.2017 tarihinde oynanan TUZLASPOR-GÜMÜŞHANESPOR Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 02.03.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü Başkanı ALİ DEMİRHAN'ın 28.02.2017 tarihinde Kardelen Tv kanalında yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca 03.03.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

İSTANBUL /

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