Fenerbahçe- Partizani Tirana: 3-1 (Hazırlık maçı)

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - SPOR Toto Süper Lig devre arasında Antalya’da kamp yapan Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçını bu akşam Arnavutluk takımı Partizani Tirana ile oynadı. Akdeniz Üniversitesi Stadı’nda oynanan maçı Fenerbahçe 3-1 kazandı.

Hakan Ceylan, Ahmet Şimşek, Boran Eraslan hakem üçlüsünün yönettiği maça, Fenerbahçe Volkan, Hasan Ali, Mehmet Topal, De Souza, Ozan Tufan, Fernandao, Karabayev, Şener Özbayraklı, Roman, Skirtel ve Lens onbiriyle çıktı. Partizani ise, Hoxha, Ibrahimi, Krasniqi, Atanda, Kalari, Vila, Batha, Ramadani, Trashi, Bardhi ve Ekuban ile mücadele etti.

Karşılaşmaya üstün başlayan Fenerbahçe, ilk golünü 5’inci dakikada Ozan Tufan’ın ayağından buldu. Şener’in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortayı Ozan Tufan iyi kontrol edip, dönerek sol ayağıyla vurdu. Meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

8’inci dakikada Lens’in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunu arka direkte Karavayev gelişine yerden arka direğe gönderdi. Fernandao düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-0.

İlk yarı, Fenerbahçe’nin 2-0’lık üstünlüğüyle kapandı.

İkinci yarıda Fenerbahçe’den Volkan, Hasan Ali, Mehmet Topal, Lens, Karabayev ve Şener oyundan çıkarken, Fabiano, Alper, Salih Uçan, Stoch, İsmail Köybaşı ve Caner oyuna dahil oldu.

81’inci dakikada, sağ kanattan ceza alanına yapılan ortada, defans oyuncularının uzaklaştırmaya çalıştığı top İsmail Köybaşı’nın önünde kaldı. Bu futbolcunun gelişine şutu ağlara gitti: 3-0.

83’üncü dakikada, Ekuban 3 savunma oyuncusunu geçerek kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ekuban, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-1.

Maçı Fenerbahçe 3-1 kazandı.

Sarı-lacivertliler ilk hazırlık maçında aynı statta Denizlispor’u 5-1 yenmişti.

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