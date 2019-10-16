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Fenerbahçe Öznur Kablo evinde galip
Kadınlar Euroleague B Grubu ilk maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, evinde İspanyol ekibi Spar Citylift Girona’yı 86-82 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Karşılaşmaya hem hücumda hem de savunmada etkili başlayan Fenerbahçe, ilk periyodu...
SPOR 16.10.2019, 21:44
Kadınlar Euroleague B Grubu ilk maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, evinde İspanyol ekibi Spar Citylift Girona’yı 86-82 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.
Karşılaşmaya hem hücumda hem de savunmada etkili başlayan Fenerbahçe, ilk periyodu 24-13 önde kapattı. İki takımın da hücumda zorlanmadığı 2’nci çeyreği ise Girona 27-22 önde kapattı ve devreye sarı-lacivertli ekip, 46-40 önde girdi. 3’üncü periyotta savunmada rakibini 11 sayıda tutmayı başaran Fenerbahçe, son çeyreğe 66-51 önde girdi. Karar çeyreğinin son 5 dakikasına 75-61 önde giren sarı-lacivertli ekip, bu dakikadan sonra savunmada rakibini durduramadı. Son dakikalarda Iagupova’nın etkili oyunuyla rakibinin kendisine yaklaşmasına izin vermeyen Fenerbahçe Öznur Kablo, karşılaşmadan 86-82 galip ayrıldı. Ev sahibi ekipte Alina Iagupova 22 sayı 8 asist ile mücadele ederken, Girona’da ise Magali Mendy 24 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu.
Fenerbahçe Öznur Kablo, gruptaki 2’nci maçında 24 Ekim Perşembe günü deplasmanda Sopron Basket ile karşı karşıya gelecek.
Karşılaşmaya hem hücumda hem de savunmada etkili başlayan Fenerbahçe, ilk periyodu 24-13 önde kapattı. İki takımın da hücumda zorlanmadığı 2’nci çeyreği ise Girona 27-22 önde kapattı ve devreye sarı-lacivertli ekip, 46-40 önde girdi. 3’üncü periyotta savunmada rakibini 11 sayıda tutmayı başaran Fenerbahçe, son çeyreğe 66-51 önde girdi. Karar çeyreğinin son 5 dakikasına 75-61 önde giren sarı-lacivertli ekip, bu dakikadan sonra savunmada rakibini durduramadı. Son dakikalarda Iagupova’nın etkili oyunuyla rakibinin kendisine yaklaşmasına izin vermeyen Fenerbahçe Öznur Kablo, karşılaşmadan 86-82 galip ayrıldı. Ev sahibi ekipte Alina Iagupova 22 sayı 8 asist ile mücadele ederken, Girona’da ise Magali Mendy 24 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu.
Fenerbahçe Öznur Kablo, gruptaki 2’nci maçında 24 Ekim Perşembe günü deplasmanda Sopron Basket ile karşı karşıya gelecek.
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