İSTANBUL, ()



Fenerbahçe Öznur Kablo - Beşiktaş TRC İnşaat: 97-54

SALON: Metro Enerji

HAKEMLER: Tekin Özübir, Serdar Saraç, Kerem Yılmaz

FENERBAHÇE ÖZNUR KABLO: Lebrato 6, Sevgi Uzun 8, Tuğçe Canıtez 8, Iagupova 21, Williams 20, Ayşe Cora 9, Esra Ural Topuz 6, Olcay Çakır Turgut 4, Zandalasini 11, Stokes 4, Doğa Adıcan

BEŞİKTAŞ TRC İNŞAAT: Anderson 20, Snytsina 13, Bogicevic 2, Bahar Çağlar, Nisa Yalçın 4, Melek Uzunoğlu 3, Melisa Korkmaz 9, Elif Emirtekin, Elif Bayram 3, Middleton, Egesu Kurtyemez, Yağmur Yıldız

1'İNCİ PERİYOT: 27-13

İLK YARI: 51-25

3'ÜNCÜ PERİYOT: 75-43



Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında oynanan derbi karşılaşmasında Fenerbahçe Öznur Kablo, konuk ettiği Beşiktaş TRC İnşaat'ı 97-54 mağlup etti.

Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe Öznur Kablo, Williams ve Sevgi'nin etkili oyunu ile ilk 6 dakikayı 14-9 önde kapattı. Geri kalan bölümde de Olcay ve Iagupova ile etkili olan sarı-lacivertli ekip ilk periyodu 27-13 önde tamamladı.

2'nci periyotta da savunma ve hücumda üstün oyununu devam ettiren Fenerbahçe Öznur Kablo, periyodun bitimine 2: 56 kala, Iagupova'nın basketiyle farkı 20'ye çıkardı: 43-23. Kalan dakikada rakibine sadece iki sayı imkanı veren sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 51-25 önde girdi.

3'üncü periyoda ev sahibi ekip etkili başladı. Periyodun bitimine 5:01 kala Iagupova'nın serbest atıştan bulduğu isabetlerle Fenerbahçe farkı 31'e çıkardı: 67-36. Kalan dakikalar karşılıklı basketlerle geçilirken sarı-lacivertli ekip son çeyreğe 75-43 önde girdi.

Son periyotta farkı iyice açan ev sahibi ekip, karşılaşmadan 43 sayı farkla 97-54 galip ayrıldı.



