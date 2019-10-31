Fenerbahçe Öznur Kablo - Arka Gdynia: 68-48

İSTANBUL, () -

SALON: Metro Enerji

FENERBAHÇE ÖZNUR KABLO: Williams 10, Olcay Çakır Turgut 4, Tuğçe Canıtez 6, Iagupova 24, Cruz 2, Ayşe Cora 2, Sevgi Uzun, Zandalasini 20, Esra Ural Topuz

ARKA GDYNIA: Allen 14, Papova 11, Kastanek 6, Guelich 10, Balintova 2, Slamkova 3, Podgorna, Greinacher 2, Grymek

1'İNCİ PERİYOT: 12-14

İLK YARI: 28-23

3'ÜNCÜ PERİYOT: 49-37

Fenerbahçe Öznur Kablo, Euroleague Kadınlar B Grubu 3'üncü hafta mücadelesinde Arka Gdynia'yı 68-48 mağlup ederek 2'nci galibiyetini elde etti.

Euroleague Kadınlar B Grubu 3'üncü hafta maçında Polonya ekibi Arka Gdynia’yı konuk eden Fenerbahçe Öznur Kablo, karşılaşmadan 68-48 ayrıldı ve gruptaki 3'üncü maçında 2'nci galibiyetini aldı. Sarı-lacivertli ekipte Alina Iagupova kaydettiği 24 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

