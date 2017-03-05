Fenerbahçe - Osmanlıspor:0

İSTANBUL () -
Stat: Ülker
Hakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy , Volkan Narinç
Fenerbahçe: Fabiano, Şener, Kjaer (Sow dk. 73 ), Skrtel, Hasan Ali , Lens , Ozan (Volkan Şen dk. 46 ), Mehmet Topal, Souza , Alper Potuk , Fernandao (Van Persie dk. 73 )Y
Osmanlıspor: Karcemarkas, Vrsjacevic (Koray dk. 66), Numan, Prochazka , Pinto, Moreira , Musa , Adam Maher, Regattin (Webo dk. 80), N'diaye, Bifouma (Erdal dk. 90)
Gol: Mehmet Topal (dk. 90+2) (Fenerbahçe)
Kırmızı Kart: Pinto (Maç bitimi) (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Souza, Lens, Hasan Ali (Fenerbahçe), Koray, Maher (Osmanlıspor)
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, evinde Osmanlıspor'u 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe, Süper Lig'de tam 4 hafta sonra galibiyet aldı. Fenerbahçe bu sonuçla puanını 41'e yükseltirken Osmanlıspor Pinto maçın bitiş düdüğünün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.