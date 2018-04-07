Fenerbahçe, Osmanlıspor'u konuk edecek

Mustafa AKIN / İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Fenerbahçe, yarın sahasında Osmanlıspor'u konuk edecek.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak maçta hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek.

İki takım daha önce ligde 15 kez karşı karşıya gelirken, bu maçların 8'ini Fenerbahçe kazandı. 5 maçtan da Osmanlıspor üstün ayrılırken, 2 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Ev sahibi Fenerbahçe, 51 puanla 4'üncü sırada yer alırken, Başkent ekibi 27 puanla 15'inci sırada bulunuyor. Süper Lig'de geride kalan karşılaşmaların 14'ünden galip ayrılan Fenerbahçe, Osmanlıspor mücadelesini de kayıpsız kapatıp şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyor.

JANSSEN SAKAT, AATIF CEZALI

Fenerbahçe'de Osmanlıspor maçı öncesinde Hollandalı futbolcu Vincent Janssen'in sakatlığı sürerken, Fas asıllı Aatif Chahechouhe cezalı durumda. Kayserispor mücadelesinin 55'inci dakikasında sarı kart gören Aatif, bu nedenle Osmanlıspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.

KALESİNDE 3 MAÇTIR GOL GÖRMEDİ

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 3 maçta kalesinde gol görmedi.

Sarı-lacivertli ekip ligin 25'inci haftasında konuk olduğu Evkur Yeni Malatyaspor maçında 2 gol kaydetti. 26'ncı haftada oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gol olmazken, 27'nci haftada oynanan Kayserispor maçında sarı-lacivertliler kalesinde gol görmeyip mücadeleden 5-0'lık üstünlükle ayrıldı. Fenerbahçe bu sonuçla ligde en uzun gol yememe serisini de elinde bulunduruyor.

GIULIANO'DAN 6 MAÇTA 5 GOL

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Giuliano, ligde forma bulduğu son 6 mücadelede 5 gol kaydetti. Ligin 22'nci haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında 20 ve 60'ıncı dakikalarda gol bulan Giuliano, 24'üncü haftadaki Teleset Mobilya Akhisarspor mücadelesinin 57'nci dakikasında, 25'inci hafta Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının 90+2'nci dakikasında, son olarak ise 27'nci haftadaki 5-0'lık Kayserispor maçının 86'ncı dakikasında fileleri havalandırdı. Brezilyalı futbolcu 23'üncü haftadaki Beşiktaş, 26'ncı haftadaki Galatasaray karşılaşmalarında ise gol bulamadı.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın Osmanlıspor karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor: Volkan- Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Giuliano, Alper, Soldado

SAKAT: Janssen

CEZALI: Aatif