Fenerbahçe, Osmanlıspor maçının hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL,() - FENERBAHÇE, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın evinde karşılaşacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde saat 18:00'de başlayan antrenman, 1 saat sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla Osmanlıspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.