Fenerbahçe-Osmanlıspor maçının ardından

Advocaat "Aldığımız galibiyet beni mutlu etti ama oyunumuz etmedi"

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Osmanlıspor'u 1-0 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Advocaat, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Advocaat, "Biraz şansın da yardımıyla son dakikada kazanmayı başardık. Kazanmak zorundaydık ve bu nedenle riskler de aldık." dedi.



Advocaat, basın toplantısında yalnızca 3 soru aldı ve sonrasında gelen soru isteklerini geri çevirirken, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor ile oynadıkları maçın ilk 11'inde değişiklik yapmadığının hatırlatılması üzerine Hollandalı teknik adam, "Çünkü oyuncularımın o maçtaki performansından memnun kalmıştım. Ancak karşılaşma sonunda görebiliyoruz ki, 3 günde bir maç yapmak bazı oyuncularımız için fazla yük anlamına geliyor. Maçın son anlarında bunun sıkıntısını yaşadık."şeklinde konuştu.



"ALDIĞIMIZ GALİBİYET BENİ MUTLU ETTİ AMA OYUNUMUZ ETMEDİ"



Dick Advocaat, Osmanlıspor önünde 3 puanın sevindirici olduğunu dile getirirken, "Aldığımız galibiyet beni mutlu etti ama oyunumuz etmedi. Bu da tamamen perşembe günü oynadığımız Kayserispor maçından kaynakladı. O maçta iyi iş



çıkaran oyuncularımız, bugün özellikle çabuk oynama adına istediklerini yapamadılar. Bu da bizim için zordu." diye konuştu..



Kayserispor karşılaşması sonrası oyuncuların yeterince dinlenemediğini aktaran sarı-lacivertli teknik adam, "Belki bazı oyuncularımız bu durumla başa çıkamadı. Maça iyi de başlamıştık. İlk bölümde Lens'in pozisyonları vardı. Tempo anlamında bazı oyuncularımız bu durumla başa çıkamadılar. Osmanlıspor da iyi bir takım. Bunu göz ardı etmemek gerekir. Onların da pozisyonları vardı." diyerek sözlerini tamamladı.



MUSTAFA REŞİT AKÇAY "MEHMET TOPAL ÇOK GÜZEL BİR GOL ATTI. HAKEMİ DE TEBRİK EDİYORUM."



Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay ise Fenerbahçe'ye 1-0 yenildikleri maçın ardından yedikleri gol ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Mehmet Topal'ın attığı gol öncesi topa elle müdahalesine göndermede bulunan Akçay "Fenerbahçe çok iyi oynadı. Mehmet Topal çok güzel bir gol attı. Hakemi de tebrik ediyorum. Bu akşam hepsi çok iyiydiler." dedi.



Takım olarak futbolun gereklerini yerine getirmeye çalıştıklarını vurgulayan Akçay, "Sonuçta başarılı olduğumuz söylenemez. Ama bu akşamdan itibaren endişelerimiz biraz daha arttı. Bir şeylere ayar verilmeye çalışılıyor olabilir. Bunlar benim işim değil. Biz sadece maç kazanmak için uğraşırız." diye konuştu.



Bir maç kaybetmenin kendilerini çok fazla sıkıntıya sokmayacağına dikkati çeken Akçay, "Ancak oyuncular ve teknik heyet olarak birtakım psikolojik sorunlar içine girme durumu olabilir. Ben sadece bir resim çiziyorum ve göstermeye çalışıyorum. Yoksa ben Sokrates değilim. Bir sosyolog veya psikolog değilim." ifadelerini kullandı.



Maç bittikten sonra oyuncusu Koray Altınay'ın ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle ilgili olarak da Mustafa Reşit Akçay, "Gücü elinde bulunduranların biraz daha nezaket sahibi olmaları gerekir. Gol yenilmiş ve nasıl yenildiği ortada. Orada markajı yapan oyuncu itiraz ediyor. Bu durumu göğüsleyebilmek önemli."ifadelerini kullandı.

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-Maç sonu basın toplantısı

Hakan TARHAN-İstanbul-