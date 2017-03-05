Fenerbahçe-Osmanlıspor maçından notlar

İSTANBUL- Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kayserispor karşısında sahaya çıkardığı ilk 11'i, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki Osmanlıspor maçında da değiştirmedi.Sarı-lacivertlilerde Gregory van der Wiel, Salih Uçan, Miroslav Stoch, Oleksandr Karavaiev ile Emmanuel Emenike ise teknik direktör Advocaat tarafından 18 kişilik maç kadrosuna dahil edilmedi.

BABASINI KAYBEDEN LENS KADIKÖY'DE DESTEK

Babası vefat eden Fenerbahçeli futbolcu Jeremain Lens, Osmanlıspor maçında sahaya ilk 11'de çıktı. Lens, dün sabah gittiği Hollanda'dan, Osmanlıspor maçında forma giyebilmek için gece döndü. Fenerbahçe'de futbolcular da Jeremain Lens'i unutmadı ve Hollandalı yıldıza anlamlı bir jest yaptılar. Sarı-lacivertli futbolcular ısınmak için sahaya, üzerinde Lens'in babasının isminin yer aldığı "RIP (Huzur içinde uyu) Ricardo Wilfred Lens, 1958-sonsuz" yazılı tişörtlerle çıktı. Fenerbahçeli taraftarlar da Lens'e destek verdi.

TRİBÜNLER YİNE BOŞ

Fenerbahçe-Osmanlıspor maçında tribünlerin büyük bölümü boş kaldı. Bu sezon derbi ve Avrupa maçları dışında tribünleri dolduramayan sarı-lacivertli taraftarlar, diğer lig maçlarına oranla bu karşılaşmaya daha az ilgi gösterdi.

Ligde şampiyonluk yarışının uzağında kalan ve 4 haftadır kazanamayan sarı-lacivertlilerin performansı, tribünlere de yansıdı. Maçtan önce de az sayıdaki Fenerbahçeli taraftarlar "O forma kutsaldır, nasip olmaz herkese." ve "Yönetim istifa" tezahüratı yaptılar.