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Fenerbahçe Opet, yoluna kayıpsız devam ediyor
Vestel Venus Sultanlar Ligi 3'üncü hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Opet, konuk ettiği Atlasglobal Yeşilyurt'u 3-0 mağlup etti. Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Fenerbahçe Opet, sahasında Atlasglobal Yeşilyurt ile karşılaştı....
SPOR 19.10.2019, 16:42
Vestel Venus Sultanlar Ligi 3'üncü hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Opet, konuk ettiği Atlasglobal Yeşilyurt'u 3-0 mağlup etti.
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Fenerbahçe Opet, sahasında Atlasglobal Yeşilyurt ile karşılaştı. Maçın başından sonuna kadar etkili bir oyun sergileyen ev sahibi ekip, ilk seti 25-11, ikinci seti 25-17, üçüncü seti de 25-10 önde tamamladı ve karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
İlk hafta sahasında Türk Hava Yolları'nı 3-2, ikinci hafta da deplasmanda Beşiktaş'ı 3-0 yenen sarı-lacivertliler art arda üçüncü maçından da galip ayrıldı.
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Fenerbahçe Opet, sahasında Atlasglobal Yeşilyurt ile karşılaştı. Maçın başından sonuna kadar etkili bir oyun sergileyen ev sahibi ekip, ilk seti 25-11, ikinci seti 25-17, üçüncü seti de 25-10 önde tamamladı ve karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
İlk hafta sahasında Türk Hava Yolları'nı 3-2, ikinci hafta da deplasmanda Beşiktaş'ı 3-0 yenen sarı-lacivertliler art arda üçüncü maçından da galip ayrıldı.
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