Fenerbahçe Opet - Türk Hava Yolları: 3-0

Onur ATIŞ / İZMİR ()

SALON: Atatürk Voleybol Vestel Venus

HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı (xx), Yılmaz Duman (xx)

FENERBAHÇE OPET: Bricio (xx), Dicle (xxx), Polen (xxx), Rabadzhieva (xxx), Bahar (xxx), Antonijevic (xxx), Melis (x), Fatma (x)

TÜRK HAVA YOLLARI: Duygu (xx), İrem (x), Enright (xx), İpek (x), Rahimova (xx), Şeyma (xx), Berin (xx), Nikolic (x)

SETLER: 25-17, 25-19, 25-17

SÜRE: 71 dakika (23, 25, 23)

Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Finallerinde son yarı finalist Fenerbahçe Opet oldu. Günün son maçında Türk Hava Yolları ile karşı karşıya gelen sarı lacivertliler, rakibini 3-0 yenerek Vakıfbank’ın rakibi oldu. İlk seti 25-17 kazanan Fenerbahçe 1-0 öne geçti. İkinci sette rakibine bu kez 25-19’luk üstünlük sağlayan Fenerbahçe Opet 2-0’ı yakaladı. Üçüncü sette de etkili olan taraf Fenerbahçe’ydi. Sarı lacivertliler 25-17’lik skorla setlerde durumu 3-0'a getirdi ve maçı kazanan taraf oldu.