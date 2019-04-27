Fenerbahçe Opet - Galatasaray HDI Sigorta: 3-0

İSTANBUL ()
SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: Nurper Özbar, Seçkin Yener
FENERBAHÇE OPET: Ramos, Dicle Babat, Vargas, Fatma Yıldırım, Eda Erdem Dündar, Antonijevic (Merve Dalbeler, Damla Çakıroğlu, Rabadzhieva, Bahar Guidetti, Polen Ünver)
GALATASARAY HDI SİGORTA: Çağla Akın, Leys, Aslı Kalaç, Meryem Boz, Hande Baladın, Jackson (Gizem Karadayı, Nursevil Aydınlar, Buse Kayacan, Atkinson, Elifsu Ericek, Melike Yılmaz, Dilara Gedikoğlu)
SETLER: 25-23, 25-21, 25-11
SÜRE: 79 dakika (28, 30, 21)
Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off turu 3-4'üncülük serisi ikinci maçında Fenerbahçe Opet, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup ederek ligi 3'üncü sırada noktaladı.