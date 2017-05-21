Fenerbahçe- Olympiakos maçından notlar 

İSTANBUL,() - THY Euroleague Final-Four'da Fenerbahçe ile Olympiakos şampiyonluk maçında karşılaştı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli taraftarlar salonu doldurarak takımlarına büyük destek verdi. Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, bu maçla Avrupa Ligi kariyerindeki 500'üncü maçına çıktı. Obradovic, 1992'de başladığı kariyerinde geride kalan 499 maçta 351 galibiyet alırken 148 de yenilgi gördü.

OLYMPIAKOS BAŞKANI TARAFTARLARIN ARASINDA

Olympiakos Başkanı Vangelis Marinakis, Yunanistan'dan gelen taraftarlar ile birlikte maçı takip etti. Mücadeleyi takip etmek üzere Sinan Erdem Spor Salonu'na yaklaşık 2 bin 500 Olympiakoslu taraftarlar geldi. Zaman zaman atışmalar meydana gelince güvenlik İki takım arasına yerini aldı.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI KILIÇ PROTOKOLDEN İZLEDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, şampiyonluk maçını protokoldeki yerinden izledi. Bakan Kılıç'a protokol tribününde

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu eşlik ederken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın protokol tribününden maçı izledi.

Öte yandan Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, Galatasaray Kulübü Basketboldan Sorumlu Yöneticisi Can Topsakal, Ali Koç'un yanı sıra sanat ve spor camiasından çok sayıda ünlü isim de final maçını takip etti.

(FOTOĞRAFLI)