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Fenerbahçe'nin yeni transferi bu gece geliyor

 Uğur DEMİRKIRDI , İstanbul - Fenerbahçe Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, yeni transferin bu akşam geleceğini açıkladı. Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarıyla kısa bir sohbet gerçekleştiren Basın...

Fenerbahçe'nin yeni transferi bu gece geliyor

 Uğur DEMİRKIRDI , İstanbul - Fenerbahçe Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, yeni transferin bu akşam geleceğini açıkladı.

Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarıyla kısa bir sohbet gerçekleştiren Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, "Görüştüğümüz yabancı futbolcu şu anda Türkiye'den çok uzakta bulunuyor. Resmi imza işlemleri bir hayli vakit alacağından, oyuncunun en geç bu akşam Türkiye'ye gelmesi gerekiyor." diyerek her şeyin bu gece netleşeceğini ifade etti.

Uslu'nun bu açıklamaları öncesi, Divan Kurulu sırasında konuşan Başkan Aziz Yıldırım da, yabancı bir oyuncuyla temas halinde olduklarını ancak transferin henüz netleşmediğini dile getirmişti. Sarı Lacivertli kulübün ismini sır gibi sakladığı futbolcunun Güney Amerika veya Çin'den geleceği tahmin ediliyor.

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