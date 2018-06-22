Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Muharrem İnce, memleketi Yalova'da oy kullanacak
Muharrem İnce, memleketi Yalova'da oy...
Davutoğlu'na tehdit davasında karar
Davutoğlu'na tehdit davasında karar
Trump Çin'e verginin tabanını 200 milyar dolara genişletti
Trump Çin'e verginin tabanını 200...
TSK: Hava harekâtlarında 26 terörist etkisiz hale getirildi
26 terörist etkisiz hale getirildi

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Cocu!

PSV: "Fenerbahçe'de başarılar dileriz" İSTANBUL / PSV Eindhoven Kulübü, yollarını ayırdıkları teknik direktör Phillip Cocu'nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyurdu. Hollanda ekibi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,...

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Cocu!

PSV: "Fenerbahçe'de başarılar dileriz"

İSTANBUL /

PSV Eindhoven Kulübü, yollarını ayırdıkları teknik direktör Phillip Cocu'nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyurdu.
Hollanda ekibi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beş sezon ve altı kupa... Phillip; öncelikle bize yaşattığın başarılarla dolu yıllar için sana teşekkür eder, Fenerbahçe'de başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.
PSV Eindhoven ayrıca, Cocu'nun yerine Mark van Bommel'in teknik direktör olarak göreve getirildiğini açıkladı.

FOTOĞRAFLI
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325