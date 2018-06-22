Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Cocu!

PSV: "Fenerbahçe'de başarılar dileriz"

İSTANBUL /

PSV Eindhoven Kulübü, yollarını ayırdıkları teknik direktör Phillip Cocu'nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyurdu.

Hollanda ekibi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beş sezon ve altı kupa... Phillip; öncelikle bize yaşattığın başarılarla dolu yıllar için sana teşekkür eder, Fenerbahçe'de başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

PSV Eindhoven ayrıca, Cocu'nun yerine Mark van Bommel'in teknik direktör olarak göreve getirildiğini açıkladı.

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