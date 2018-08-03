Fenerbahçe'nin UEFA listesi belli oldu

Aatif, Salih, Berke, Ferdi ve İsmail Köybaşı kadroya alınmadı

İSTANBUL /

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön öleme turunda Portekiz temsilcisi Benfica ile karşılaşacak Fenerbahçe, UEFA'ya 23 kişilik kadroyu bildirdi.

Sarı lacivertli takımda Aatıf, İsmail Köybaşı, Salih Uçan, Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu yer almadı. Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer 'Financial Fair Play' nedeniyle, İsmail Köybaşı ve Aatif Chahechouhe ise sakatlıkları nedeniyle Benfica maçı kadrosuna alınmadı.

Kadroda bulunan isimler şöyle;

KALECİLER: Volkan Demirel, Carlos Kameni, Erten Ersu

SAVUNMA: Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Şener Özbayraklı, Roman Neustädter, Martin Skrtel, Yiğithan Güveli

ORTA SAHA: Mehmet Topal, Alper Potuk, Ozan Tufan, Giuliano, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Kerim Alıcı, Mathieu Valbuena, Oğuz Kağan Güçtekin, Serhat Kot, Josef de Souza, Eljif Elmas

FORVETLER: Roberto Soldado, Andre Ayew