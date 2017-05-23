Fenerbahçe'nin transferdeki hedefi Fildişili genç yetenekler     

Kanat oyuncuları Yann Karamoh ve Nicolas Pepe için girişimler başladı

Uğur DEMİRKIRDI, İstanbul ()

Yeni sezonda yeni bir yapılanmaya gidecek olan Fenerbahçe Futbol Takımı için transfer çalışmaları sürüyor.

Hem ekonomik hem de etkili isimler için öncelik verilirken, yapılacak transferler arasından 1-2 tanesi ise dünya çapında olacak. Taraftarlar ve camia için heyecan yaratmaya hazırlanan Sarı-Lacivertli Yönetimin, genç yetenek avı konusunda ise Fransa Ligi'nden 2 genci uzun zamandır takip ettirdiği ve lig biter bitmez transfer için daha yakın temasa geçeceği öğrenildi.

BİRİ 18, DİĞERİ 21 YAŞINDA

Fransa Ligi'nde Angers'da forma giyen Nicolas Pepe ve Caen'de oynayan Yann Karamoh'ın Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulundukları belirtilirken, Fildişili iki oyuncudan Pepe 21 yaşında, Karamoah ise 18 yaşında. Hücuma yönelik oyuncular hem sağ hem de sol kanatta görev yapabiliyor.