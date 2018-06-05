Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı
İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı
Bakan Soylu: 10 bin kişilik bekçi kadrosu daha açılacak
10 bin kişilik bekçi kadrosu...
'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi, Yunanistan'a...
Tekne kazasında kaybolan şarkıcının cesedi bulundu
Tekne kazasında kaybolan şarkıcının cesedi...

Fenerbahçe'nin sportif direktör adayı Comolli, İstanbul'a geliyor

Fransız futbol adamı 22.30'da İstanbul'da olacak İbrahim YILDIZ / İSTANBUL - Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç, futbol şubesinde köklü değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Koç'un ilk hamlesi, Avrupa'da tanınan ve güçlü ilişkileri...

Fenerbahçe'nin sportif direktör adayı Comolli, İstanbul'a geliyor

Fransız futbol adamı 22.30'da İstanbul'da olacak

İbrahim YILDIZ / İSTANBUL -

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç, futbol şubesinde köklü değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Koç'un ilk hamlesi, Avrupa'da tanınan ve güçlü ilişkileri olan futbol direktörü Damien Comolli olacak. Fransız futbol adamı bu akşam Lyon'dan İstanbul'a gelecek. Ali Koç başkan olmadan önce de bir sportif direktör ile anlaştıklarını, scouting konusunda 110 futbolcuyu takibe aldıklarını ve performans analizi yaptırdıklarını söylemişti. Koç, görüşme yaptıkları teknik adamlardan 5 tanesinin başka yerlerde göreve başladıklarını da ifade ederek, 5 önemli adayın daha bulunduğunu belirtmişti. Ali Koç ve yönetimi yarın sabah Comolli ile bir araya gelip geleceğin planlarını yapacak. 
Başkan Ali Koç'un teknik direktör Aykut Kocaman ile de bir araya gelip, takımla ilgili raporu alması bekleniyor.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Comolli'nin İstanbul'daki fotoğrafları (ARŞİV)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325