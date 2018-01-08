Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Skrtel: "Cenk, dünyanın en iyi ligine gitti"

"Herkesin tercihi aynı partnerle oynamaktır"

"Yedek kulübesinde rahat değilim"

"Önümüze maç maç bakıyoruz"

"Nisan, Mayıs aylarını düşünmüyoruz"

HAKAN TARHAN/ANTALYA,()

Antalya kampında ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin Slovak defans oyuncusu Martin Skrtel, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İlk olarak kamp çalışmalarını değerlendiren Skrtel, "Şu an hazırlık süreci beklediğimiz gibi geçiyor. Bataryamızı doldurmaya çalışıyoruz. Sert çalışmalarla ikinci yarıya hazırlanıyoruz" dedi.

"HERKESİN TERCİHİ AYNI PARTNERLE OYNAMAKTIR"

Skrtel, defans hattında sürekli farklı isimlerle maçlara çıkmasıyla ilgili olarak, "Herkesin tercihi aynı partnerle birlikte forma giymektir. Özellikle stoperde bu çok önemlidir. Birbirinizi iyi tanımaya ihtiyaç duyarsınız ama sakatlık gibi farklı durumlardan ötürü bu olmayabilir. Kimle oynarsak oynayalım elimizden geleni vermeye çalışıyoruz. Benim değiştirebileceğim bir durum değil. Biz takım için elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"CENK DÜNYANIN EN İYİ LİGİNE GİTTİ"

Bir dönem Premier Lig'de Liverpool forması giyen Skrtel, Cenk'in Everton'a transferi hakkında şöyle konuştu:

"İngiltere'de olduğu sürece öğrenecek. İngiltere ve Türkiye farklı ülkeler. Türkiye'de, Süper Lig'de kendisini kanıtladı. İngiltere'de Everton- Liverpool derbisinin tadını alacak. Dünyanın en iyi ligi olan Premier Lig'e gitti."

"YEDEK KULÜBESİNDE RAHAT DEĞİLİM"

Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynanan Galatasaray maçında yedek kulübesinde yer alan Skrtel, "Maçta yedek kulübesinde yer aldığım için rahat değildim. Bu gibi maçlarda sahada yer almak ve oynamak istersiniz. Hocamız bana şans verdiğinde tekrar sahada olmak için çalıştım. Hocanın kararını bekleyip, bir sonraki maça kadar hazır olmalıyız" dedi.

"NİSAN, MAYIS AYLARINI DÜŞÜNMÜYORUZ"

Süper Lig'e kötü başladıklarını belirten Skrtel, "Sezona iyi başlayamadık ama özel bir dönemden geçiyorduk. Takım ve kulüp içinde büyük bir değişim yaşandı. Düzene ve zamana ihtiyacımız vardı. O süreyi geride bıraktıktan sora iyi skorlar almaya başladık ve üst sıraları tırmanmaya başladık. Ligin ikinci yarısına iyi başlamak bizim için önemli. İyi bir başlangıç yapmak için çalışıyoruz. Biz önümüze maç maç bakıyoruz. Önümüzdeki ilk maçımızı İstanbulspor'la oynayacağız. Nisan, Mayıs aylarını düşünmüyoruz. En iyi puanı alarak istediğimiz noktaya geleceğimizi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Skrtel, ilk yarının sonuna doğru daha iyi bir performans gösterdiklerini söyleyerek, "Bir şeyler yanlış gidiyordu. Çalışmak ve düzeltmek gereken noktalar vardı. Takım olarak çalıştık ve bu durumu düzelttik. Sezonun ilk yarısının ikinci yarısı gibi değerlendireceğimiz dönemde daha iyi maçlar çıkardık. Daha çok gol attık ve daha az gol yedik. Büyük bir değişim gösterdik ve ligin ikinci yarısı bu şekilde devam ederse başarılı olacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kendisine yöneltilen bir soru üzerine de Slovak futbolcu şunları söyledi;

"Bir odada saatlerce tuvalete gidebilmeyi beklemek hoş bir şey değil. Doping kontrolü nedeniyle idmanı da kaçırdım ama bunlar futbolun bir parçası."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Skrtel'in açıklamaları

- Detaylar