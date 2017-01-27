Fenerbahçe'nin rakibi Krasnodar'dan "10 numara transfer"

Siyamend KAÇMAZ, Moskova-

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi ağırlamaya hazırlanan FC Krasnodar, İsveçli milli takım oyuncusu Victor Claesson'u transfer etti.

UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde 16 Şubat'ta evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Krasnodar takımı yaptığı son dakika transferiyle takımını güçlendirdi.

Tüm sağlık kontrollerini tamamlayan 25 yaşındaki İsveçli oyuncu 30 Haziran 2020 tarihine kadar Krasnodar'a imza attı. Claesson, 29 Ocak'ta İspanya'da başlayacak ikinci kış kampına katılacak.

Avrupanın en lüks stadına sahip olan FC Krasnodar takımının üst yönetiminde etkin bir görev üstlenen Türk iş adamı Bahattin Demirbilek de bulunuyor. Bahattin Demirbilek orta sahanın ortasında görev yapan çok kaliteli bir oyuncu alarak güçlerini artırdıklarını söylerken, Fenerbahçe maçı ile birlikte iyi bir başlangıç yapmak istediklerini ve Mart ayında başlayacak Rusya Ligi'nde iddialı olduklarını söyledi.

Victor Claesson kimdir ?

25 yaşındaki Viktor Johan Anton Claesson profesyonel kariyerine 17 yaşında Varnoma'da başladı. 2009 yılında Claesson'lu takım ligi 7. sırada bitirdi. Daha sonra Claesson dikkatleri üzerine çekerek 2011 sezonunun sonunda Elfsborg takımı ile kontrat imzaladı. Bu takımda 5 yıl geçiren Claesson takımın lideri oldu. Viktor ülkesinde her ne kadar son pas uzmanı olarak anılsa da sağ ayağıyla bazen kendisi de rakip kaleleri zorluyor. Elfsborg'da oynadığı 177 maçta "Gol+pas" sisteminde 82 puan aldı.

Claesson 2012 yılından bu yana milli takıma çağırılıyor.