Fenerbahçe'nin rakibi Benfica !..

Turdaki ilk maç Portekiz'de, rövanş ise Kadıköy'de oynanacak

İlk maçlar 7-8 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 14 Ağustos tarihinde

İSTANBUL /

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Portekiz temsilcisi Benfica oldu

Turdaki ilk maç Portekiz'de, rövanşı ise Kadıköy'de oynanacak. İlk maçlar 7-8 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 14 Ağustos'ta oynanacak. Bu turda kazanan takımlar play off turuna yükselirken, elenen ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

BENFİCA YABANCI DEĞİL

Bu arada Fenerbahçe ve Benfica, 2012/2013 UEFA Avrupa Ligi Yarı Finali'nde karşı karşıya gelmişti. Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan ilk maçta Sarı-lacivertliler, Egemen'in golüyle sahadan 1-0 galip ayrılmıştı. Ancak Portekiz'de oynanan rövanşı 3 - 1 kazanan ev sahibi takım, Fenerbahçe'yi eleyerek finale yükselmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: *ARŞİV*

- Benfica ekibinin havaalanı ve antrenmanından arşiv görüntüsü