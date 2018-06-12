Fenerbahçe'nin muhtemel teknik direktör adayları

Fatih Uzuner, İstanbul ()

Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkan seçilmesiyle beraber futbol takımını kimin yöneteceği merak konusu. Sportif Direktör Damien Comolli'nin gelişiyle birlikte teknik direktör çalışmalarına hız veren sarı-lacivertli kulübün muhtemel teknik direktör adaylarını mercek altına aldık.

Aykut Kocaman

2010 - 2013 yılları arasında Fenerbahçe teknik direktörü olan Kocaman 2010-2011 sezonu takımı şampiyon yapan tecrübeli hoca, 2012-2013 sezonunda ise takımına Avrupa Ligi'nde yarı final oynatmıştır. 2017-2018 sezonunda tekrar Fenerbahçe'nin başına dönen Aykut Kocaman sezonu ikinci sırada tamamlamıştır. Ali Koç'un başkan olmasıyla birlikte görevine devam edip etmeyeceği merak konusu.

Ersun Yanal

2013-2014 sezonunda sarı-lacivertlileri çalıştıran deneyimli teknik adam özlenen hücum futbolunu oynattığı için Fenerbahçeli taraftarlarca çok sevildi. O sezonu rakibinin önünde şampiyon olarak kapatan Fenerbahçe'de sezon sonu görevine son verildi.

Zeljko Buvac

Bosna-Hersekli teknik adam, antrenörlük kariyerine futbolu bıraktığı takımı SC Neukirchen'de başladı. 2001 yılında Almanya'da Jurgen Kloop'un yardımcılığını üstlenen hoca sonrasında Kloop ile birlikte Dortmund ve Liverpool'da çalıştı. Bir ay önce Kloop ile olan birlikteliğine son veren Boşnak hoca Fenerbahçe'nin muhtemel hoca adaylarından.

Laurent Blanc

Fransız teknik adam kariyerine Bordeaux'da başladı. Burada gösterdiği başarıyla Fransa Milli Takımı hocalığına getirilen Blanc, 2012 yılında milli takımdaki görevinden ayrıldı. 2013 yılında Fransa'nın güçlü ekiplerinden Paris Saint Germain'in başına geçmiş takımın başında olduğu dönemde 4 Fransa ligi Şampiyonluğu yaşadı. Comolli'nin Sportif Direktör olmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin muhtemele teknik adam adayları arasında.

Arsene Wenger

Fransız Teknik adam adını 1987 yılında Monaco ile duyurmuş ve Fransız ekibini yedi sezon çalıştırdı. 1996 yılında İngiliz ekiplerinden Arsenal'in başına geçen deneyimli teknik adam 20 yılda toplam 3 Premier Lig şampiyonluğu, 5 Federasyon Kupası ve 6 İngiltere Süper kupası kazanmıştır. Avrupa'da iki kez final oynama başarısı gösteren Wenger 2000 yılında UEFA Kupası finalinde Galatasaray'a 2006 yılında ise Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona'ya kaybetmiştir.

Maurizio Sarri

Bankacılıktan hayali olan Teknik Direktörlüğe geçiş yapan İtalyan futbol adamı Napoli'ye imza attığı gün Maradona ve Aurelio De Lurientiss gibi Napoli efsaneleri tarafından eleştirilse de oynattığı futbol ile taraftarların beğenisini kazandı. Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında gösterilen Sarri ile Chelsea ve Real Madrid'in de ilgileniyor olması bu süreci zora sokmakta.

Luis Enrique

Teknik Direktörlük kariyerine Barcelona B takımında başlayan İspanyol çalıştırıcı Haziran 2011'de İtalya'nın Roma takımının başına geçti. Sezonu 7. sırada tamamlayınca Enrique ile yollar ayrıldı. Bir sezon kulüp çalıştırmayan İspanyol hoca sonrasında Celta Vigo'nun başına geçti. Kulüpte çalıştığı dönem boyunca oynattığı futbolla takdir kazanan Enrique 2014-2015 sezonu başında Barcelona ile sözleşme imzaladı. İspanyol devinde kupalara ambargo koyan tecrübeli çalıştırıcı ilk sezonunda Kral kupası, lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı. Şu an boşta olan teknik adam Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından biri.

David Moyes

1998-2002 yılları arası futbolcusu olduğu Preston'da teknik direktörlük görevine başladı. 2002 yılında Liverpool ekiplerinden Everton'ın başına geçen İskoç teknik adam 11 yıl takımın başında görev yaptı. Alex Ferguson ve Arsene Wenger'den sonra bir takımda en çok görev alan üçüncü teknik direktör olan Moyes, Everton'dan ayrıldıktan sonra 2013 yılında Alex Ferguson'dan boşalan Manchester United koltuğunu devraldı. Takımın başına geçtiği sezon aldığı başarısız sonuçlar ve Manchester'ın ligi 7. Sırada tamamlaması sonucu görevinden ayrıldı. Sonrasında sırasıyla Real Sociedad, Sunderland ve West Ham United'ı çalıştıran İskoç hoca şu anda boşta ve Fenerbahçe'nin muhtemel teknik direktör adaylarından.

Marcelo Bielsa

Hocalık kariyerine Arjantin'in Newell's II takımında antrenör olarak başlayan Bielsa sonrasında Newell's Old Boys takımının teknik direktörü olarak devam etti. 2004 yılında Arjantin Milli Takımı'nın başında Olimpiyat altın madalyası kazanan Bielsa, Arjantin ile Copa Amerika'da Brezilya'ya kaybedince teknik direktörlük görevinden ayrıldı. 2007 yılında Şili milli takımını çalıştıran Arjantinli hoca 2010 Dünya kupası elemelerinde Brezilya'nın ardından ikinci olarak kupaya doğrudan katıldı. 2011-2013 yılları arasında Athletic Bilboa'yı çalıştıran Bielsa sonrasına Marsilya ve Lazio'da görev yaptı.

Claudio Ranieri

Leicester City'ye peri masalı yaşatan Raineri'nin sonraki sezon ortasında kötü gidişatı nedeniyle görevine son verildi. İtalyan çalıştırıcı sonrasında Nantes kulübünü yönetmeye başladı ve sezon sonu Fransız ekibi ligi onuncu tamamladığı için görevine son verildi. Şu anda boşta olan İtalyan hocanın Fenerbahçe ile adı anılıyor.

Ralph Hasenhüttl

RB Leipzig'de oynattığı futbolla herkesin dikkatini çeken Avusturyalı teknik adam az bir bütçe ile Almanya Bundesliga'da mücadele gücü yüksek bir kadro kurmayı başardı.

Slavisa Jokanovic

Teknik direktörlük kariyerine ülkesinin Partizan takımında başlayan Sırp Hoca Jokanovic oynattığı futbol ile Avrupa'nın dikkatini çekti. Şu anda Fulham'ı çalıştıran Jokanovic Comolli'nin listesinde yer alan bir başka isim.

Louis Van Gaal

1986'da Ajax'ta kariyerine yardımcı hoca olarak başlayan Hollandalı çalıştırıcı Louis Van Gaal, 1991 yılında Ajax takımının başına geçti. 1992 yılında UEFA Kupası ve 1995 yılında Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. 1997 yılında Barcelona'nın başına geçen Hollandalı hoca 2000/2001 yılları arasında Hollanda Milli Takımını çalıştırdı ve 2002 Dünya Kupası'na katılamadığı için görevinden ayrıldı. En son Manchester United'ı çalıştıran deneyimli teknik adam şu anda boşta.