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Fenerbahçe'nin motivasyonu Alex !..

İstanbul - FENERBAHÇE'nin efsane kaptanlarından Alex de Souza, uzun bir aradan sonra kitabının ilk imza günü için İstanbul'a geliyor. Sarı-Lacivertli formayı 8 yıl giyen ve taraflı tarafsız herkesin sevgisini kazanan başarılı futbolcu 14...

Fenerbahçe'nin motivasyonu Alex !..

İstanbul - FENERBAHÇE'nin efsane kaptanlarından Alex de Souza, uzun bir aradan sonra kitabının ilk imza günü için İstanbul'a geliyor. Sarı-Lacivertli formayı 8 yıl giyen ve taraflı tarafsız herkesin sevgisini kazanan başarılı futbolcu 14 Mart Çarşamba günü D&R Emaar Square Mall mağazasında sevenleriyle buluşacak. 17.00'deki imza günü öncesi Alex de Souza basın mensuplarıyla bir araya gelerek kısa bir söyleşi yapacak. 
Alex İstanbul'da kalacağı süre içerisinde Fenerbahçe için bir motivasyon kaynağı olacak.
Taraftarlarla hasret giderecek olan Brezılyalı yıldız, cuma akşamı Fenerbahçe'nin CSKA ile oynayacağı THY Euroleague maçında da yer alacak.
"FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİNİN OLDUĞU HAFTANIN GÜZELLİĞİ BAŞKADIR" 
Alex, forma giydiği yıllarda çok defa karşılaştığı Galatasaray derbisini bu kez tribünden izleyecek.
Sosyal medya hesaplarından Galatasaray'a attığı golleri paylaşan efsane kaptan sarı-lacivertli camiayı şimdiden maçın havasına sokmaya başladı. "Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin olduğu haftanın güzelliği başkadır" diyen ve derbi günü stada da giderek eski takım arkadaşlarına destek olacak olan Alex, tribünde gözüktüğü andan itibaren de stadın atmosferini olumlu yönde etkileyip, coşkunun artmasına sebep olacağa benziyor.
 

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