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Fenerbahçe'nin Kayseri'de yapacağı sosyal tesisin temeli atıldı

Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ,() Fenerbahçe Spor Kulübü Kayseri'de yaptıracağı sosyal tesislerin temeli kulüp başkanı Aziz Yıldırım'ın katılımıyla atıldı. Talas ilçesi Endürlük Mahallesi'nde yapılan temel atma törenine, Vali Süleyman...

Fenerbahçe'nin Kayseri'de yapacağı sosyal tesisin temeli atıldı

Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ,()

Fenerbahçe Spor Kulübü Kayseri'de yaptıracağı sosyal tesislerin temeli kulüp başkanı Aziz Yıldırım'ın katılımıyla atıldı.
Talas ilçesi Endürlük Mahallesi'nde yapılan temel atma törenine, Vali Süleyman Kamçı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, ilçe belediye başkanları ve Fenerbahçe taraftarları katıldı. 
Törende konuşma yapan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "Bu proje Fenerbahçe Spor Kulübünün başlatmış olduğu 1 milyon üye projesi kapsamında Türkiye'de her yerde şube olarak açılacak olan Fenerbahçe evlerinden bir tanesidir. Daha önce Edirne'de başladık. Belki ilk söylediğimizde bir hayal gibiydi ama bugün gerçekleştiğini görüyoruz. Bu çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum" dedi.
"AMAÇ KAYSERİ'DE BULUNAN FENERBAHÇELİLERİ BİR ARAYA GETİRMEK"
Sosyal tesislerin yapılma amacının Kayseri'deki Fenerbahçe taraftarlarını bir araya getirmek olduğunu söyleyen Yıldırım, "Bu önemli bir süreçti. Buradaki amaç Kayseri'de bulunan Fenerbahçelileri bir araya getirmek. Onları aile ortamında buluşturmak. Burası bir üniversite şehri. Burada bulunan Fenerbahçeli gençleri maçları seyretmek için veya diğer anlamlarda burada bir arada olmaları için bu tesisler yapılmaktadır. İnşallah hem Fenerbahçe'ye hem de Kayseri'ye hayırlı olur" diye konuştu.
Yapılan konuşmanın ardından tesisin temeli atıldı.

FOTOĞRAFLI  

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın konuşması
-Taraftarlardan görüntü
-Protokolden görüntü
-Genel detay,

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