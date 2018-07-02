Fenerbahçe'nin kamp programı belli oldu

İSTANBUL,() -

Fenerbaşhçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yapacağı kamp programını açıkladı. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 5 hazırlık maçı yapacağı açıklanan sarı-lacivertli ekip, 7 Temmuz'da Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda İstanbulspor ile mücadele edecek. 10-18 Temmuz tarihlerinde İsviçre'nin Lozan şehrinde yeni sezon çalışmalarını sürdürecek olan Fenerbahçe, Lozan FK ve Fulham ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler ayrıca Ülker Stadyumu'nda Feyenoord ile Cagliari'yi konuk edecek.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

7 Temmuz Cumartesi - İstanbulspor (Necmi Kadıoğlu Stadyumu)

10-18 Temmuz arası İsviçre’nin Lozan şehrinde sezon öncesi kampı

14 Temmuz Cumartesi – Lozan FK

18 Temmuz Çarşamba - Fulham

21 Temmuz Cumartesi - Feyenoord (Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi)

1 Ağustos Çarşamba – Cagliari (Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi)

