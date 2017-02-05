"Tosic, yapmaması gereken bir tepki verdi ve orada gördüğünüz hareketi yaptı. Bence net bir kırmızı karttı"

İSTANBUL, ()

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Robin van Persie, "Takımımla ve taraftarlarımla gurur duyuyorum" dedi.

Vodafone Arena'da Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldiği Ziraat Türkiye Kupası maçında takımına galibiyeti getiren golü atan Robin van Persie, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, rakibin gördüğü kırmızı karttan sonra oyunun kontrolünü ellerine aldıklarını, bu durumu avantaja çevirerek kazandıklarını söyledi. Van Persie, “İyi bir karşılaşma oldu bizim açımızdan. İlk yarıda birlikte oynamamız, kompakt olmamız gerekiyordu. Tüm hafta zaten antrenmanlarda buna çalışmıştık. Beşiktaş ile deplasmanda oynuyorsanız onların biraz daha fazla topa sahip olmaları durumuyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bizim için sorun yoktu bu konuda. Kırmızı karttan sonra kontrolü ele aldık, oyunu biz teslim aldık. Bu durumu da kendimiz için avantaja çevirdik. Golü attık şükürler olsun ki ve 1-0’ı da korumayı başardık kalan bölümde. Hedefimiz 90 dakikada kazanmaktı. Takımımla ve taraftarlarımla gurur duyuyorum” dedi.

"TOSİC, YAPMAMASI GEREKEN BİR TEPKİ VERDİ VE ORADA GÖRDÜĞÜNÜZ HAREKETİ YAPTI. BENCE NET BİR KIRMIZI KARTTI"

Tosic'in kırmızı kart gördüğü pozisyonu da değerlendiren Hollandalı yıldız, "Orada ben kendime alan oluşturmaya çalışıyordum, o da bana blok yapmaya, benim girişimi engellemeye çalışıyordu. Belki bir süre itiş kakış gibi bir görüntü ortaya çıktı. O, buna kötü bir tepki verdi. Yapmaması gereken bir tepki verdi ve orada gördüğünüz hareketi yaptı. Bence net bir kırmızı karttı” ifadelerini kullandı.

Devre arasında yaşanan olaylar için Robin van Persie, “Bazı oyuncular çığlık çığlığa bağırıyorlardı. Bağrışmalar vardı ama beni çok da fazla ilgilendirmiyor. Bazen bunlar olabiliyor. Bazen devre arasında oluyor, bazen maçın içerisinde yaşanıyor. Tamamen duyguların ortaya çıkmasından kaynaklanan bir durumdu. Hepimiz bu duyguları yaşarız. Bir sorun yok bence. Bazı akşamlar zirveye çıkar bu duygular. Bu akşam da o akşamlardan biriydi” şeklinde konuştu.

"BU KARŞILAŞMA BUGÜN BAŞLAMADI, 1 HAFTA ÖNCESİNDE BAŞLADI"

Büyük maçlarda gösterdiği iyi performansla ilgiliyse Robin van Persie, şu ifadeleri kullandı:

"Tansiyonun yüksek olduğu bir karşılaşma gördük bu akşam. Bu tür maçlarda tansiyon yüksek olur. Karşılaşmaya hazırlığınız biraz farklı olur. Aslında bu maçlar bugün başlamaz. Bu karşılaşma da bugün başlamadı, 1 hafta öncesinde başladı. Herkes sabırsızlanır bu maçlar için, hem futbolcular hem taraftarlar... Herkes oynamak ister bu karşılaşmaları. Zaten bu yüzden futbolcu oluyoruz. İyi rakiplerle böyle atmosferlerde oynamak istersiniz. Bir de kazanırsanız sizin için harika bir duygu olmuş olur. Kariyerimde kazandığım maçlar oldu, kaybettiğim maçlar oldu, ama her zaman bu tarz büyük maçlardan keyif almışımdır. Bu büyük maçları her oyuncu oynamak ister. Duygularla oynanan karşılaşmalardır. Bazen bu duygular ortaya çıksa da çalışmak, performansımızın en iyisini vermek için bulunuyoruz. Şükürler olsun kazandık. Hepimiz çok mutluyuz. Bir sonraki adıma bakalım.”