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Fenerbahçe'nin forvet sorunu can sıkıyor

Mustafa AKIN / LOZAN,() -  Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, ikinci etap kamp çalışmaları için İsviçre'ye geldi. Sabah antrenmanını İstanbul'da yapan ve akşam izinli olan sarı lacivertli kafile yarın çift idmanla hazırlıklarına...

Fenerbahçe'nin forvet sorunu can sıkıyor

Mustafa AKIN / LOZAN,() - 

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, ikinci etap kamp çalışmaları için İsviçre'ye geldi. Sabah antrenmanını İstanbul'da yapan ve akşam izinli olan sarı lacivertli kafile yarın çift idmanla hazırlıklarına devam edecek. İsviçre'de hazırlıklarını sürdürecek olan sarı lacivertlilerde forvet sıkıntısı yaşanırken Mehmet Topal'ın iyileşip takıma dahil edilmesi teknik ekibin yüzünü bir nebze de olsa güldürdü. Öte yandan Altınordu'dan takıma dahil olacak 2 oyuncunun da yarın sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. 
VOLKAN TAKIMA DAHİL OLDU
Fenerbahçe'de sözleşme yenileyen Volkan Demirel, takımla birlikte İsviçre kampına geldi. Sabah saatlerinde sağlık kontrollerini tamamlayan Volkan Demirel, bugün İsviçre'ye gelen kafilede yer aldı. Tecrübeli kaleci dün yeniden sarı lacivertli kulüple anlaşmaya varmıştı.
SARI LACİVERTLİLERE TOPAL MÜJDESİ
Fenerbahçe'de kasık fıtığı ameliyatı olan Mehmet Topal, takıma dahil edildi. Bugün İsviçre'ye getirilen Topal, yarın takımla çalışmalara başlayacak. Mehmet Topal, Cocu'nun görev vermesi durumunda takımın hazırlık maçlarında forma giyecek. 
YÖNETİM KAMPA GELMEYECEK
Sarı lacivertli kulüpte yönetim takımın kampında bulunmayacak. Daha önce 'Önemli maçlar haricinde beni sürekli olarak görmeyeceksiniz' diyen Ali Koç, İsviçre kampına gelmeyecek. Başkan Koç'un haricinde yönetim kurulu da kampta yer almayacak.
FENERBAHÇE FORVETSİZ GELDİ
Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını İsviçre'de sürdürecek olan Fenerbahçe, forvet sıkıntısı yaşıyor. Sarı lacivertli ekipte Janssen'in mukavelesinin bitmesi, Fernandao'nun satılması ve Soldado'nun parmağının kırılması teknik ekibi bir hayli zora soktu. Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsünün sol el 4'üncü tarak kemiğinde kırık olması sebebiyle ameliyat edildi. İsviçre kampına dahil edilmeyen Soldado, kamp boyunca İstanbul'da dinlenecek, Feyenoord ve Cagliari ile oynanacak hazırlık maçlarına yetiştirilecek. Teknik direktör Phillip Cocu, bu sebeplerden dolayı yurt dışı kampına forvetsiz gelmek zorunda kaldı. 
BARIŞ VE BERKE SAĞLIK KONROLÜNDEN GEÇECEK
Fenerbahçe'nin Altınordu ile prensip anlaşmasına vardığı Barış Alıcı ve Berke Özer, akşam saatlerinde açıklanacak. Resmi açıklamanın yapılmasının ardından 2 futbolcu sağlık kontrollerinden geçirilecek ve takımın İsviçre kampına dahil edilecekler.

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