Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kuyt'tan görkemli veda

Fenerbahçe, Liverpool ve Feyenoord'un eski futbolcusu Dirk Kuyt özel bir jübile maçıyla futbola veda etti

Jübile maçında Volkan Demirel, Emre Belözoğlu, Raul Meireles, Cristian Baroni, Selçuk Şahin, Moussa Sow, Pierre Webo, Pierre van Hooijdonk ve Robin van Persie de yer aldı

Aykut Kocaman da maçı izlemeye gelenler arasındaydı

İSTANBUL /

Fenerbahçe'nin eski Hollandalı futbolcusu Dirk Kuyt, yıldız isimlerin yer aldığı jübile maçıyla sahalara veda etti.

Hollanda'nın Rotterdam kentindeki De Kuip Stadı'nda oynanan jübile maçında Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel, Sarı-lacivertli

eski oyuncular Emre Belözoğlu, Raul Meireles, Cristian Baroni, Selçuk Şahin, Moussa Sow, Pierre Webo, Pierre van Hooijdonk ve Robin van Persie de yer aldı.

Öte yandan Beşiktaşlı futbolcu Ryan Babel, Medipol Başakşehirli Eljero Elia ile daha önce Galatasaray'da forma giyen Wesley Sneijder, Albert Riera, Frank de Boer ve Nigel de Jong da jübile maçında forma giydi.

"Kuyt'ın Arkadaşları" takımının teknik direktörlüğünü Ruud Gullit, "Feyenoord" ekibinin teknik adamlığını Ronald Koeman üstlendi.

"Hollanda Milli Takımı"nın başında ise Louis van Gaal bulundu. "Kuyt'ın Arkadaşları" takımında Volkan Demirel, Cristian Baroni, Emre

Belözoğlu, Raul Meireles, Selçuk Şahin, Moussa Sow, Pierre Webo, Jerzy Dudek, Fabio Aurelio, Craig Bellamy, Jamie Carragher, Andy Carroll, Luis Garcia, Steven Gerrard ve Albert Riera yer aldı.

"Feyenoord" ekibinde Pierre van Hooijdonk, Patrick Lodewijks, Salomon Kalou, Bilal Başacıkoğlu, Steven Berghuis, Pascal Bosschaart, Patrick Paauwe, Jens Toornstra, Tonny Vilhena, Eljero Elia, Terence Kongolo, Roy Makaay, Ron Vlaar, Robin van Persie ve Danny Landzaat forma giydi.

"Hollanda Milli Takımı"nda da Robin van Persie, Wesley Sneijder, Frank de Boer, Edwin van der Sar, Ryan Babel, Wilfred Bouma, Giovanni van Bronckhorst, Philip Cocu, Memphis Depay, John Heitinga, Nigel de Jong, Ruud van Nistelrooy, Andre Ooijer ve Rafael van der Vaart yer aldı.

Karşılaşmaya "Kuyt'ın Arkadaşları" ekibinin formasıyla başlayan Kuyt, ikinci devrenin ilk bölümünde "Hollanda Milli Takımı"nda diğer bölümünde ise "Feyenoord" takımında oynadı.

"Kuyt'ın Arkadaşları", "Feyenoord"a karşı oynadığı maçı 3-2 kazandı. Bu takımın gollerini Webo, Carroll ve Luis Garcia, Feyenoord'un gollerini ise Van Hooijdonk ve Landzaat attı.

"Hollanda Milli Takımı" ile "Feyenoord" arasında oynanan maç da aynı skorla tamamlandı. "Hollanda Milli Takımı"nın gollerini Sneijder ve Van Persie (2), "Feyenoord"un gollerini ise Bilal Başacıkoğlu ile penaltıdan Kuyt kaydetti.

KOCAMAN DA MAÇI İZLEDİ

Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman da maçı izlemeye gelenler arasındaydı.

FOTOĞRAFLI