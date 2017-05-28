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Fenerbahçe'nin en kötü iç saha performansında 2 Hollandalı'nın imzası var

Fenerbahçe son 26 yılın en kötü iç saha performansını sergiledi Hollandalı teknik adam sarı-lacivertlilere başarı getirmiyor 26 yıl önce Guus Hiddink yönetimindeki kötü performansını bir başka Hollandalı teknik adam Dick Advocaat...

Fenerbahçe'nin en kötü iç saha performansında 2 Hollandalı'nın imzası var

Fenerbahçe son 26 yılın en kötü iç saha performansını sergiledi

Hollandalı teknik adam sarı-lacivertlilere başarı getirmiyor

26 yıl önce Guus Hiddink yönetimindeki kötü performansını bir başka Hollandalı teknik adam Dick Advocaat da yineledi

İstanbul

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor'la sahasında 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, son 26 yılın en kötü iç saha performansıyla sezonu tamamladı.
Bu sezon Kadıköy'de 17 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik, 3 yenilgi alan Fenerbahçe, seyircisi önünde rakiplerine 21 puan kaptırdı. 
Sarı-lacivertliler, Hiddinkli 1990-1991 sezonundan sonraki en kötü iç saha performansına imza attı. O sezonda Fenerbahçe'nin başındaki bu yılki gibi bir Hollandalı teknik adam vardı. Sarı-lacivertliler 26 yıl önce Guus Hiddink yönetimindeki kötü performansını bir başka Hollandalı teknik adam Dick Advocaat'la yineledi.

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