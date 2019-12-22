Fenerbahçe'nin derbi maçı notları

Süper Lig’in 16’ncı haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş ile mücadele etti. Ülker Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayan mücadelede FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır düdük çaldı. Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun üstlendi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, ligin 15’inci haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor maçının 11’ine göre zorunlu 3 değişiklik yaptı. Yanal; Sadık, Emre ve Rodrigues’in yerine Jailson, Ozan ve Tolga'ya görev verdi. Ozan’ın ön liberoya geçmesi ile sağ açıkta Deniz 11’de yer aldı.Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, derbiye şu 11’le çıktı: Altay, Isla, Serdar, Jailson, Dirar, Ozan, Gustavo, Deniz, Kruse, Tolga, Vedat.EMRE KADRODAN ÇIKARTILDIFenerbahçe’de takım kaptanı Emre Belözoğlu, maç kadrosundan çıkarıldı.Fenerbahçe’nin Beşiktaş’ı konuk ettiği maçta tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu maç kadrosundan çıkarıldı. Yedekler arasında yer alan ve maç öncesi sağ kasığında ağrı hisseden Belözoğlu, tedbir amaçlı kadroda yer almadı.SARI LACİVERTLİ EKİPTE 6 EKSİKFenerbahçe, Beşiktaş ile oynadığı maça 6 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı lacivertli ekipte Sadık, Emre, Moses, Zajc ve Hasan Ali sakatlıkları sebebiyle derbi maçta görev alamadı. Kırmızı kart cezası bulunan Rodrigues de Beşiktaş derbisinde forma bulamadı.ROBIN VAN PERSIE, KADIKÖY’DEFenerbahçe’nin eski futbolcusu Robin van Persie, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini izlemek için Kadıköy’e geldi.Fenerbahçe’de 2015-16 sezonunda forma giyen Hollandalı yıldız futbolcu Robin van Persie, Ülker Stadyumu’na geldi. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maçı tribünden takip eden Robin van Persie’ye sarı lacivertli taraftarlar ilgi gösterirken, fotoğraf da çektirdiler.FENERBAHÇE’DE 9 İSİM İLK KEZ BEŞİKTAŞ DERBİSİNE ÇIKTIFenerbahçe’nin 9 futbolcusu ilk kez Beşiktaş derbisi heyecanı yaşadı. Sarı lacivertli ekipte; Gustavo, Vedat, Deniz, Altay, Max Kruse ve Tolga Ciğerci ilk 11’de sahaya çıkarken, Adil Rami, Mevlüt Erdinç ve Zanka yedekler arasında yer alıp forma bekledi.TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİFenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maça iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterdi. Ülker Stadyumu’nu tamamen dolduran taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek oldular.