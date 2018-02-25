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Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Giuliano: "Beşiktaş, çok kaliteli bir takım"

"Takımımızın stratejisini sahaya yansıtamadığımız için mağlup olduk" "Beşiktaş, oyunun tamamına yakınını kontrol etti" İSTANBUL,() Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Giuliano de Paula, derbi sonrası yaptığı açıklamada,...

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Giuliano: "Beşiktaş, çok kaliteli bir takım"

"Takımımızın stratejisini sahaya yansıtamadığımız için mağlup olduk"

"Beşiktaş, oyunun tamamına yakınını kontrol etti"

İSTANBUL,()

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Giuliano de Paula, derbi sonrası yaptığı açıklamada, "Beşiktaş, oyunun tamamına yakınını kontrol etti" dedi.
"BEŞİKTAŞ, OYUNUN TAMAMINA YAKININI KONTROL ETTİ"
3-1'lik mağlubiyeti yayıncı kuruluşa değerlendiren Giuliano, "Futbolda maç sonunda, neden kaybedildiğini ve neden kazanıldığını bilmeniz gerek. İlk 20-25 dakika oyuna çok iyi bir başlangıç yaptık ama sonrasında hiç istediklerimizi yapamadık. İsteğimiz oyunu oynayamadık. Beşiktaş, çok kaliteli bir takım. Oyunun tamamına yakınını kontrol ettiler. Bu şekilde bir oyun tekrar edilmemeli" diye konuştu.
"TAKIMIMIZIN STRATEJİSİNİ SAHAYA YANSITAMADIK"
Sarı-lacivertli oyuncu, Beşiktaş maçında mağlup olmalarının nedenini takım stratejilerini sahaya yansıtamamalarına bağlarken, "Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde bir mağlubiyet aldı. Rakibimiz kazanması gereken ve kazanma mecburiyeti olan bir karşılaşma oynadı. Biz bu maçı atmosfer yüzünden kaybetmedik. Takımımızın stratejisini sahaya yansıtamadık. Biz kazanırsak takım olarak kazanıyoruz, kaybedersek takım olarak kaybediyoruz. Çalışmalarımıza devam etmek zorundayız. Önümüzde uzun bir yol var" ifadelerini kullandı. 


 

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