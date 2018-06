Fenerbahçe'nin başkanlık seçimi dış basına da yansıdı

The New York Times: "Fenerbahçe, başkanını Ali Koç olarak seçti" France 24: "20 yıl sonra Türk zengin iş adamı Fenerbahçe'nin önderi" The Global Post: "Ali Koç farklı şekilde başkan" İSTANBUL / Fenerbahçe Seçimli Olağan...

04 Haziran 2018 Pazartesi 10:04