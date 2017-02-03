Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosunda 2 değişiklik

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği kadroyu açıkladı. Salih Uçan ve Stoch listeden çıkarılırken, bu iki futbolcunun yerlerine Aatıf ile Fernandao kadroya dahil edildi. Sarı-lacivertlilerin revize edilen kadrosu şöyle; "Volkan...

03 Şubat 2017 Cuma 18:40