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Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosunda 2 değişiklik

 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği kadroyu açıkladı. Salih Uçan ve Stoch listeden çıkarılırken, bu iki futbolcunun yerlerine Aatıf ile Fernandao kadroya dahil edildi. Sarı-lacivertlilerin revize edilen kadrosu şöyle; "Volkan...

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosunda 2 değişiklik

 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği kadroyu açıkladı. Salih Uçan ve Stoch listeden çıkarılırken, bu iki futbolcunun yerlerine Aatıf ile Fernandao kadroya dahil edildi.

Sarı-lacivertlilerin revize edilen kadrosu şöyle;

"Volkan Demirel, Ertuğrul Taşkıran, Fabiano, Hasan Ali Kaldırım, Simon Kjaer, Şener Özbayraklı, Savaş Polat, İsmail Köybaşı, Gregory van der Wiel, Roman Neustadter, Martin Skrtel, Mehmet Topal, Souza, Alper Potuk, Ozan Tufan, Volkan Şen, Ramazan Civelek, Muhammed Karakoç, Ahmethan Köse, Jeremain Lens, Aatıf Chahechoue, Fernandao, Robin van Persie, Moussa Sow, Emmanuel Emenike, Caner Koca"

İSTANBUL /

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