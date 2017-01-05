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Fenerbahçe'nin 1 haftalık izini sona erdi. 6 günlük kamp için yarın Antalya'ya gidilecek

Fenerbahçe'nin 1 haftalık izini sona erdi Sarı-lacivertliler yarın Antalya'ya giderek kampa girecek ve burada 2 hazırlık maçı oynayacak İSTANBUL- Fenerbahçe Futbol Takımı'nda bir haftalık devre arası tatili bitti. Ziraat Türkiye Kupası...

Fenerbahçe'nin 1 haftalık izini sona erdi. 6 günlük kamp için yarın Antalya'ya gidilecek

Fenerbahçe'nin 1 haftalık izini sona erdi

Sarı-lacivertliler yarın Antalya'ya giderek kampa girecek ve burada 2 hazırlık maçı oynayacak

İSTANBUL-

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda bir haftalık devre arası tatili bitti.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda 29 Aralık'ta oynanan maçta Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Menemen Belediyespor'u 6-0 yenen sarı-lacivertli futbolcular, bu maçın ardından izine çıkmıştı.

Teknik direktör Dick Advocaat tarafından 1 hafta izin verilen futbolcular, (yarın) 6 Ocak 2017'de İstanbul'da toplanacak. Devre arası kampı için aynı

gün Antalya'ya hareket edecek sarı-lacivertliler, ilk antrenmanını da akşam saatlerinde burada gerçekleştirecek.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki kamp 12 Ocak Perşembe gününe kadar sürecek.

ÖNCE GO AHEAD EAGLES ARDINDAN PARTİZAN TIRAN İLE OYNAYACAKLAR

Sarı-Lacivertli takım 6 günlük kamp döneminde 2 de hazırlık maçı oynayacak. Fenerbahçe, 8 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Hollanda'nın Go Ahead Eagles takımı ile Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda karşılaşacak. Sarı-Lacivertliler aynı statta 11 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'de Arnavutluk'un Partizani Tirane ekibiyle karşı karşıya gelecek.

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