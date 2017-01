Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçının ardından

Süper Lig'de sahasında lider Medipol Başakşehir karşısında 1-0 kazanan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Dick Advocaat maç sonu düzenlenen basın toplantısında savunmada çok iyi olduklarını belirterek, "Başakşehir'e sadece 1 pozisyon verdik. Daha farklı kazanabilirdik" dedi.

Bütün oyuncuların mücadele olarak elinden geleni yaptığını ifade eden Hollandalı teknik adam, "Öncelikle burada takım performansından bahsetmek gerek. Herkesin en iyi maçı değildi. Ama galibiyetin ilk sırada olduğu bir maça çıktık. Oyuncularımız galibiyeti alıp, sahadan böyle ayrılmak istediklerini gösterdi. Rakibe sadece 1 pozisyon verdik, iyi defans yapan bir rakibe karşı 3, 4 pozisyon bulduk. Ayrıca bence bize 1 penaltı daha verilmesi gerekirdi. Televizyondan gördüm ve elle oynama pozisyonu vardı. Aslında çok zor bir karşılaşmaydı hakem için. Üst düzey bir hakem kendisi. Bazen şikayetlerimiz oluyor; doğru mu, yanlış mı diye. Tabii ki rakip teknik adamın da bu şekilde düşünceleri vardır. Bugün iyi bir yönetim gösterdi" diye konuştu.

"BU AKŞAM ALDIĞIMIZ GALİBİYETLE YAPMIŞ OLDUĞUMUZ TRANSFER ÇALIŞMALARININ BİR ALAKASI YOK"

Alınan galibiyetin, transfer çalışmalarını etkilemeyeceğini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Bu akşam aldığımız galibiyetle yapmış olduğumuz transfer çalışmalarının bir alakası yok. Bu maçtan önce de uzun zamandır kadroya yeni eklemeler yapmamız gerektiğini söylüyordum. Hala da aynı fikirdeyim. Bunun skorla ilgisi yok. Biz sadece bu sezonu değil, önümüzdeki sezonu da planlıyoruz. Hayatta sürekli 'eğer' diyerek bir yere varamazsınız. Bir gerçek var ve bunları konuşmalısınız. Eğer kaybetseydik diye düşünmem. 'Patronum bana zam vermeli' diye düşünüyorsanız, vermez. Gidip söylemelisiniz" şeklinde konuştu.

"HAKEMLER İLGİLİ BU KADAR KONUŞULUYORSA, NEDENİNE BAKILMALI"

Her hafta her maç sonrası hakemlerin tartışılması konusunda da konuşan Advocaat, "Hakemler bu işin çok önemli bir parçası. Doğru ya da yanlış kararlarla işi başka noktalara getirebilirler. Esas olan futboldur. Her maçta konuşuluyorsa, neden bu kadar konuşuluyor, sebebi olmalı. Kendimle ilgili söylemiyorum. Bugün hakemlerle ilgili konuşmadım. Ama bu kadar konuşuluyorsa, nedenine bakılmalı" dedi.

Alt sıralardaki rakiplere puan kaptırdıklarını da söyleyen Advocaat, "Ancak böyle maçları kazanmalısınız. Adanaspor maçında iyiydik. Farklı da kazanabilirdik ancak olmadı. Aşağı sıralardaki takımlara çok puan kaybettik. 8 maç kayıpsız geçtiğimiz bir dönem vardı. Şimdi de son 4 maçta yalnızca 1 beraberliğimiz var" diyerek sözlerini noktaladı.

"SEYİRCİLERE DÜŞÜK KALİTEDE BİR OYUN SEYRETTİRDİK. BUNUN İÇİN ÖZÜR DİLERİZ"

Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı basın toplantısında,"Seyircilere düşük kalitede bir oyun seyrettirdik. Bunun için özür dileriz" dedi.

"Fenerbahçe final maçı havasında sahaya çıktı" diyen Abdullah Avcı, şöyle konuştu:

"Bizim maçımız, rakibimiz adına finalse bu bizim adımıza çok önemli. Bu algının Fenerbahçe adına yanlış olduğunu düşünüyorum. Saha içinde yalnızca kaosun oynandığı bir maçtı. Havada çarpışmaların, düşen topların, faullerin olduğu bir kaos oyunu oynandı. Bu ortamda golü yedik. Mossoro'nun baskıdan çıkıp top almasıyla opsiyonlarımızı geliştirmeye 35'ten sonra başladık. İkinci yarı rakip sahada biraz daha oynadık, opsiyonları denedik. 52 dakika top oyunda kalmış, ligin tepesideki iki takımın karşı karşıya geldiği bir maçta oyun kalitesi son derece düşüktü. Seyircilere düşük kalitede bir oyun seyrettirdik. Bunun için özür dileriz."

Yarışın kendileri için devam ettiğinin altını çizen Avcı, "Kazanmak için her yol mübah sözü, bizim ülkemizin gerçeği. Bir gün bir yerde kaybedecektik, burada kaybettik. Sonuna kadar oyunun içinde olduk. Son bölümde Fenerbahçe vakit geçirmek için baya bir bekledi, bu da bizim iyi bir takım olduğumuzu gösterir. Rakibimizi tebrik ediyoruz, biz yolumuza devam ediyoruz. Rakip bize çok üstünlük mü sağladı, hayır, biz mi sağladık, hayır. Kaos oyunu vardı, bunun içinden ne çıkabilirdi, atan kazandı. Biz atsaydık, biz kazanabilirdik." ifadelerini kullandı.

"BİZİM GÖRDÜĞÜMÜZ SAYGI, ŞAMPİYONLUKTAN DAHA DEĞERLİ"

Lig yarışında ilk 4 içinde olmalarının da çok önemli olduğunu vurgulayan deneyimli teknik adam, "Şampiyonluktan hiç bahsetmedim. Bugün burada kazansak ve puan farkı 10 olsaydı da şampiyonluk kelimesini benden duymayacaktınız. Bizim gördüğümüz saygı, şampiyonluktan daha değerli." diye konuştu.

Abdullah Avcı, Emre Belözoğlu'nun performansı ile ilgili bir soruya ise "Genel olarak bakıyorum, birey olarak bakmıyorum. Bireysel değerlendirmeleri kendi aramızda yaparız. Emre Türk futbolunda 300. lig maçına çıkmış, Avrupa'da ülkemizi temsil etmiş bir oyuncu. Türkiye'de çok değerli bir oyuncudan bahsediyoruz. Böyle bakmak daha doğru olur."şeklinde konuştu.

