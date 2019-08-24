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Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'e hazır
İSTANBUL,() - Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nda teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleşen idman saat 17.30'da başladı. Koşu, ısınma...
SPOR 23.08.2019, 18:16
İSTANBUL,() -
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Can Bartu Tesisleri'nda teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleşen idman saat 17.30'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçın ardından antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Bu antrenmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, tesislerde kampa girdi. Yarın 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.45'te başlayacak.
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