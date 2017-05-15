Fenerbahçe ile M.Başakşehir arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası yarın final ikinci maçını Halil Umut Meler yönetecek. İlk maç 2-2 sona ermişti. Rövanş maçı 17 Mayıs Çarşamba günü Şükrü Saracoğlu Ülker Stadı'nda oynanacak
Fenerbahçe-M.Başakşehir maçının hakemi belli oldu
Fenerbahçe ile M.Başakşehir arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası yarın final ikinci maçını Halil Umut Meler yönetecek. İlk maç 2-2 sona ermişti. Rövanş maçı 17 Mayıs Çarşamba günü Şükrü Saracoğlu Ülker Stadı'nda oynanacak
15 Mayıs 2017 Pazartesi 13:04
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