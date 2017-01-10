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Fenerbahçe-Maliye Piyango: 3-1 (Erkekler Kupa Voley çeyrek final)

Coşkun YAMAN / BALIKESİR, () SALON: Balıkesir Yeni HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya (xx), Yasin Okumuş (xx) FENERBAHÇE: Quesque (xxx), Pajenk (xxx), Selçuk (xxx), Sket (xxx), İbrahim (xxx), Metin (xxx), Alperay (xxx), Sabit (xxx), Metehan (xxx),...

Fenerbahçe-Maliye Piyango: 3-1 (Erkekler Kupa Voley çeyrek final)

Coşkun YAMAN / BALIKESİR, ()
SALON: Balıkesir Yeni
HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya (xx), Yasin Okumuş (xx)
FENERBAHÇE: Quesque (xxx), Pajenk (xxx), Selçuk (xxx), Sket (xxx), İbrahim (xxx), Metin (xxx), Alperay (xxx), Sabit (xxx), Metehan (xxx), Mehmet (xx), Oğuzhan (xx), Ediz Kaan (xx), Batı (xx)
MALİYE PİYANGO: İzzet (xx), Uğur (xx), Venno (xxx), Siltala (xx), Muhammet (xx), Gjorgiev (xx), Murat (xx), Stankovic (xx), Sercan Yüksel (x), Samet (x), Ceyhun (x)
SETLER: 25-23, 26-24, 13-25, 25-21
SÜRE: 119 dakika (29, 35, 24, 31)
TÜRKİYE Voleybol Federasyonu'nun Balıkesir'de düzenlediği Erkekler Kupa Voley çeyrek final maçında Fenerbahçe, Maliye Piyango'yu 3-1 mağlup ederek tur atladı ve yarı finalde İnegöl Belediyespor'la eşleşti.
Balıkesir Yeni Spor Salonu'ndaki müsabakanın setleri 25-23, 26-24, 13-25 ve 25-21'lik skorlarla sona erdi. Fenerbahçe yarın aynı salonda 16.00'da İnegöl ekibi karşısında finale kalma mücadelesi verecek.

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