Fenerbahçe maçında Kayserili sporseverlere tramvay bedava

SPOR Toto Süper Lig'de yarın Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak lig karşılaşmasını izlemeye gelen taraftar, Büyükşehir Belediyesine ait raylı sistemden maç saati ve sonrası passolig biletlerini göstererek bedava yararlanacak.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, sarı kırmızılı taraftarı yarın Kadir Has stadında saat 19.00’de başlayacak karşılaşmaya davet etti. Bedir" 20 gün gibi kısa bir süre içerisinde; önce takımın başına teknik direktör olarak Serge Yalçın’ı getirdik. Hocamızın istediği bütün oyuncular her türlü zorluğa rağmen takımda tuttuk. Federasyonda bulunan ve kaldırılması mucize olarak kabul edilen" Transfer yasağı'nı çok zorlu bir çalışma sonucu aştık ve takımımızı 2'nci yarıda daha yukarıya taşıyabilecek çok ciddi 9 oyuncu takviyesi yaptık. Bu takviyelerin birkaçıyla çıktığımız deplasmanda oynadığımız 2'nci yarının ilk maçında Akhisar Belediyesporla berabere kaldık, ancak galibiyeti kaçıran taraf olduk ve ilerisi için umudumuz iyice arttı. Fahri olarak görev yaptığımız 20 gün boyunca çok yoğun, çok meşakkatli ve neredeyse hastamıza-cenazemize zaman ayırmadan Kayserispor düşüncesiyle yattık, onunla uyandık. Yarın hafta sonu oynayacağımız maç, her anlamda diriliş, altta kalmayı kabullenmeyiş ve şehir olarak takımımıza en üst düzey sahip çıkacağımız ilk müsabakamız olacaktır. Stadı 1 koltuk bile boş bırakmadan doldurmalı, küfürsüz, hakaretsiz ve etik olmayan hiçbir davranışta bulunmaksızın slogan, tezahürat ve takımımıza yapacağınız değişik desteklerle misafir takımın nereye geldiğini anlatmamız gerekecektir. Bu ve benzer destekler bundan sonra da iç-dış saha fark etmeden devam etmelidir. Hele hele puan olarak mevcut konumumuz nedeniyle kendi sahamızda asla puan kaybetmemeliyiz.

RYAN MENDES’LE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Bu arada, sarı kırmızılı kulüp yöneticileri Fransa’nın Wille takımında oynayan Ryan Mendes’in manajerleriyle pazarlığı sürdürüyor. 26 yaşındaki forvet oyuncusunun transferi konusunda Kayseri’ye gelen menajerleri, parasal konusunda henüz anlaşamadı.